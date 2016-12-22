رئيس المكتب التنفيذي لأوابك: نتوقع عودة التوازن بين العرض والطلب على النفط خلال النصف/1

القاهرة 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - توقع رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة أوابك اليوم الخميس في مؤتمر بالقاهرة عودة التوازن بين العرض والطلب على النفط ما بين الربع الأول والثاني من العام المقبل.