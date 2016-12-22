مقدمة 1-مسؤول بأوابك: نتوقع عودة التوازن بين العرض والطلب على النفط خلال النصف/1

القاهرة 22 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - توقع رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) طلال العذبي اليوم الخميس في مؤتمر بالقاهرة عودة التوازن بين العرض والطلب على النفط ما بين الربع الأول والثاني من العام المقبل.

وتوصل منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها في العاشر من ديسمبر كانون الأول إلى أول اتفاق مشترك منذ 2001 على خفض الإنتاج من خارج المنظمة بواقع 562 ألف برميل يوميا بالإضافة إلى خفض قدره 1.2 مليون برميل يوميا كانت أوبك وافقت عليه في وقت سابق. (تغطية صحفية أمينة إسماعيل- إعداد إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)