مقدمة 1-وزير النفط العراقي يؤكد التزام بلاده بخفض الإنتاج 200 ألف ب/ي

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الكويت 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم الأربعاء التزام بلاده بحصتها المقررة من خفض الإنتاج النفطي والتي تتراوح بين 200 و210 آلاف برميل يوميا اعتبارا من مطلع يناير كانون المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن اللعيبي الذي يزور الكويت حاليا توقعاته بأن يصل سعر برميل النفط إلى مستوى 60 دولارا.

وتوصلت أوبك ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة في العاشر من ديسمبر كانون الأول إلى أول اتفاق منذ عام 2001 على خفض مشترك لإنتاج النفط لتخفيف تخمة المعروض العالمي بعد هبوط حاد لاسعار الخام على مدى أكثر من عامين.

وقال الوزير العراقي اليوم إن بلاده ستلتزم بما أقرته منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين من خارج المنظمة بشأن خفض الإنتاج.

وأضاف أن بلاده حريصة على "وجود التوازن في أسواق النفط العالمية وكذلك خفض الفوائض النفطية التي من شأنها الإضرار بالدول المنتجة".