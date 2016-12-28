وزير النفط الكويتي: اجتماع لجنة مراقبة اتفاق النفط سيعقد في 21 و22 يناير في فيينا

الكويت 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - نقلت وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا) اليوم الثلاثاء عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قوله إن ترتيبات تجري حاليا لعقد أول اجتماع للجنة المسؤولة عن مراقبة تنفيد اتفاق عالمي لخفض انتاج النفط في 21 و22 يناير كانون الثاني في فيينا.