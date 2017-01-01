جدول-تسارع المعروض النقدي وتباطؤ الإقراض المصرفي بالكويت في أكتوبر

أول يناير كانون الثاني (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي في أكتوبر تشرين الأول. المعروض النقدي (%) أكتوبر 2016 سبتمبر 2016 أكتوبر 2015 التغير السنوي (ن1) 4.5 2.3 -1.0 التغير السنوي (ن2) 5.0 2.6 3.1 التغير السنوي (ن2-ن1) 5.2 2.7 4.7 مطالبات البنوك على 4.8 6.7 5.6 القطاع الخاص الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 9.06 8.13 7.94 التغير السنوي (%) 14.0 -2.2 -11.6 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)