مسؤول: الكويت تخفض إنتاج النفط في يناير إلى المستوى المستهدف لاتفاق أوبك

دبي 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مسؤول كويتي بقطاع النفط اليوم الجمعة إن الكويت العضو الخليجي في أوبك قلصت إنتاج النفط في يناير كانون الثاني إلى نحو 2.707 مليون برميل يوميا لتصل إلى المستوى المستهدف لإنتاجها في إطار اتفاق المنظمة على خفض الإمدادات.