Sun 5 Feb 2017 | 14:49 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مسؤول: الكويت تخفض إنتاج النفط في يناير إلى المستوى المستهدف لاتفاق أوبك

Fri Jan 6, 2017 11:03am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مسؤول كويتي بقطاع النفط اليوم الجمعة إن الكويت العضو الخليجي في أوبك قلصت إنتاج النفط في يناير كانون الثاني إلى نحو 2.707 مليون برميل يوميا لتصل إلى المستوى المستهدف لإنتاجها في إطار اتفاق المنظمة على خفض الإمدادات.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت في نوفمبر تشرين الثاني على تطبيق خفض الإنتاج هذا العام لكبح تخمة المعروض العالمي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 