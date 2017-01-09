Sun 5 Feb 2017 | 14:50 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

كونا: إغلاق موانيء الكويت لسوء الأحوال الجوية

Mon Jan 9, 2017 8:19am GMT
 
[-] نص [+]

دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية نقلا عن مؤسسة الموانئ اليوم الاثنين أن الكويت أغلقت جميع موانئها اليوم الاثنين بشكل مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقلت الوكالة عن مدير العمليات في ميناء الشويخ بدر العنزي القول إن حركة الملاحة متوقفة في الموانئ الكويتية الثلاثة الشويخ والشعيبة والدوحة "إلى حين تحسن الأحوال الجوية ومستوى الرؤية الأفقية". (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 