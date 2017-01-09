كونا: الكويت تغير مسار 14 رحلة قادمة لسوء الأحوال الجوية
دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية نقلا عن الإدارة العامة للطيران المدني في البلاد إنه تم تغيير مسار 14 رحلة قادمة اليوم الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.
ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم إدارة الطيران المدني منصور الهاشمي القول إنه تم تحويل مسار هذه الرحلات إلى مطارات الدمام والدوحة والمنامة منذ الساعة 0400 بالتوقيت المحلي لحين تحسن مستوى الرؤية.
وأضاف أنه تم استئناف أولى الرحلات إلى مطار الكويت الدولي في الساعة 0700 بالتوقيت المحلي "مع تحسن الحالة الجوية". (شارك في التغطية أحمد طلبة - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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