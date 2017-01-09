مصادر: مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ستصدر سندات دولارية هذا الشهر

دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر اليوم الاثنين إن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي من المرجح أن تطرح إصدار السندات الدولارية المزمع هذا الشهر لكنها لم تحدد بعد ما إذا كانت ستطرح سندات تقليدية أم صكوكا.

وقالت المصادر المطلعة على الموضوع إن الإصدار سيكون بالحجم القياسي والذي جرت العادة على أن يكون بقيمة 500 مليون دولار فما فوق وإن المؤسسة اختارت بنوكا لترتيب الإصدار. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لخصوصية المعلومات.

ولم ترد متحدثة باسم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية على طلب للتعليق جرى إرساله عبر البريد الإلكتروني.

واختارت المؤسسة التي تمتلك حصصا في طيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني بنوك سيتي والإمارات دبي الوطني وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وأبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب إصدار الدين القادم. ومن الممكن أن يشارك مصرف أبوظبي الإسلامي أيضا إذا ما تقرر أن يكون الإصدار صكوكا بدلا من السندات التقليدية حسبما قال أحد المصادر.

ومن المتوقع أن يكون الإصدار واحدا من بين عدد من إصدارات السندات الدولارية التي سيتم طرحها في منطقة الخليج هذا العام إذ تخطط بنوك وشركات وحكومات لإصدار أدوات دين لتحسين مستوى السيولة لديها ولسد العجز في خزائنها بعدما تضررت جراء تدني أسعار النفط.

وقالت مصادر إن من المرجح أن تصدر البنوك سنداتها قبل الشركات والحكومات. ولدى بنوك مثل بنك الخليج الدولي وبنك وربه الكويتي وبنك دبي الإسلامي بالفعل مرتبين لإصداراتهم من أدوات الدين أو أجروا اتصالات ببنوك للإعداد للإصدار سنداتهم.

وباعت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية سندات دولارية في منتصف 2014 عندما جمعت مليار دولار من خلال إصدار دين شمل صكوكا بقيمة 700 مليون دولار وسندات تقليدية بقيمة 300 مليون دولار.

ورتبت بنوك سيتي ودبي الإسلامي الإمارات دبي الوطني وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد إصدار السندات في 2014.