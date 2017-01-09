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الكويت تتوقع التزاما كبيرا باتفاق خفض الإنتاج النفط

Mon Jan 9, 2017 4:22pm GMT
 
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الكويت 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الاثنين إنه يتوقع "التزاما كبيرا" من منتجي أوبك والمنتجين غير الأعضاء باتفاض خفض معروض النفط العالمي الذي تم التوصل إليه أواخر العام الماضي.

كان المرزوق يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محمد باركندو الأمين العام لمنظمة أوبك الذي يزور الكويت حاليا.

وقال المرزوق إن اجتماع لجنة مراقبة الالتزام في فيينا يومي 21 و22 يناير كانون الثاني سيتفق نهائيا على"آلية لمراقبة الإنتاج".

وقال "أول أرقام تخفيض الإنتاج سوف تظهر في بداية فبراير (شباط) وحتى لو لم يكن التخفيض كاملا فسيكون بمثابة بداية." (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 