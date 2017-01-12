وزير النفط العراقي يأمل في دراسة طرح حقول جديدة هذا العام

أبوظبي 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير النفط العراقي جبار على اللعيبي اليوم الخميس إنه يأمل في دراسة طرح جولة جديدة من عطاءات حقول النفط قبل نهاية هذا العام.

وأبلغ اللعيبي الصحفيين في مؤتمر بأبوظبي أن وزارة النفط ترى حاليا أن طرح عطاء جديد لتنمية حقول نفطية لن يكون ممكنا قبل اكتمال تقييم شامل مضيفا أنه يأمل في حدوث هذا بنهاية عام 2017.