وزير النفط: الكويت خفضت الإنتاج بأكثر من تعهداتها

أبوظبي 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الخميس إن الكويت تخفض إنتاجها النفطي بأكثر من الحجم الذي تعهدت به في اتفاق عالمي بين منتجي الخام.