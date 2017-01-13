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جدول-تسارع المعروض النقدي وتباطؤ نمو الإقراض المصرفي بالكويت في نوفمبر

Fri Jan 13, 2017 7:46pm GMT
 
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13 يناير كانون الثاني (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي
البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي في نوفمبر تشرين
الثاني.
        
 المعروض النقدي (%)        نوفمبر 2016  أكتوبر 2016  نوفمبر 2015
 التغير السنوي (ن1)        5.2          4.5          -8.2
 التغير السنوي (ن2)        6.5          5.0          -0.8
 التغير السنوي (ن2-ن1)     6.9          5.2          2.3
 مطالبات البنوك على        4.1          4.8          5.7
 القطاع الخاص                                        
 الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار            9.16         9.06          8.01
 التغير السنوي (%)         14.5         14.0          11.0
 
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 