وزير النفط الكويتي: لجنة المراقبة من أوبك والمستقلين ستجتمع بعد 17 مارس

فيينا 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق للصحفيين اليوم الأحد إن لجنة مراقبة تخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها المنتجون من أوبك وخارجها ستعقد اجتماعها التالي في الكويت بعد 17 مارس آذار.

وكان الوزير يتحدث بعد أول اجتماع للجنة في فيينا اليوم.

وقال المرزوق إن اجتماعا ثالثا للجنة المراقبة سيعقد قبيل اجتماع أوبك في مايو أيار.

كما اتفق المنتجون اليوم على تشكيل لجنة فنية لمساعدة لجنة المراقبة المشكلة من خمسة أعضاء.

وتهدف تخفيضات الإنتاج إلى تقليص تخمة المعروض التي تسببت في هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 .

وقال الوزير إن اجتماع أوبك مع المنتجين المستقلين انتهى باتفاق تام على آلية مراقبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.

وأضاف "لن نقبل أي شيء أقل من التزام 100% بالتخفيضات المتفق عليها بين أوبك والمنتجين المستقلين."