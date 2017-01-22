وكالة: شركة نفط الكويت تعلن حالة الطوارئ بعد تسرب نفطي جنوب غرب البلاد

القاهرة 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن شركة نفط الكويت اليوم الأحد قولها إن الشركة أعلنت حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في جنوب غرب البلاد.

وقالت كونا نقلا عن الشركة إن "الفرق المعنية في شركة نفط الكويت تتواجد في الموقع وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في الشركة في مثل هذه الحالات."