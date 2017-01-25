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جدول-التضخم في الكويت يرتفع إلى 3.5% في ديسمبر

Wed Jan 25, 2017 10:14am GMT
 
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25 يناير كانون الثاني (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الأربعاء البيانات التالية لأسعار المستهلكين في ديسمبر كانون الأول:

التضخم (%) ديسمبر 2016 نوفمبر 2016 ديسمبر 2015 التغير الشهري 1.0 -0.1 0.9 التغير السنوي 3.5 3.4 3.0

ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار بنسبة 0.7 بالمئة عنها قبل عام. وقفزت تكاليف الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين بنسبة 6.4 بالمئة. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 