جدول-التضخم في الكويت يرتفع إلى 3.5% في ديسمبر

25 يناير كانون الثاني (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الأربعاء البيانات التالية لأسعار المستهلكين في ديسمبر كانون الأول:

ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار بنسبة 0.7 بالمئة عنها قبل عام. وقفزت تكاليف الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من نفقات المستهلكين بنسبة 6.4 بالمئة. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)