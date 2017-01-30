وزير: طرح 50% بمشروع كهرباء كويتي للاكتتاب قبل نهاية السنة

الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الاثنين إن الكويت تعتزم إجراء أول طرح عام أولي لأسهم مشروع كهرباء مستقل بنهاية السنة الحالية حيث تبيع حصة تبلغ 50 بالمئة.

كان المرزوق يتحدث خلال مؤتمر حكومي عن الخطط الاقتصادية طويلة الأجل للدولة.

وكانت الحكومة قالت من قبل إنها تنوي طرح أسهم بمشروع محطة الزور الشمالية لإنتاج الطاقة وتحلية المياه للاكتتاب العام في منتصف 2017.

من المقرر أن تبلغ قدرة محطة الزور الشمالية 1500 ميجاوات على الأقل وهي مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص. والمشروع مملوك بنسبة 40 بالمئة لثلاثة شركاء: إنجي الفرنسية وسوميتومو اليابانية وشركة عبد الله الحمد الصقر وإخوانه الكوييتية.