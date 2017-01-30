وزير المالية الكويتي: لا جدول زمنيا للسندات الدولية
الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم الاثنين إن الكويت تواصل إجراءات إصدار سندات سيادية دولية لكن من الصعب إعطاء جدول زمني.
كان الصالح قال في نوفمبر تشرين الثاني إن الحكومة تعتزم طرح سندات قيمتها ثلاثة مليارات دينار (9.8 مليار دولار) على المستثمرين الأجانب في مطلع 2017. وقال بنك الكويت الوطني وشركة كامكو للاستثمار إن الحكومة دعتهما للمشاركة في الإصدار.
وقال الصالح خلال مؤتمر صحفي عن الخطط الاقتصادية للحكومة إن عجز الميزانية المتوقع أن يبلغ 7.9 مليار دينار في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول ابريل نيسان ستجري تغطيته من الاحتياطيات وإصدارات السندات المحلية والخارجية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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