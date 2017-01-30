وزير المالية الكويتي: لا جدول زمنيا للسندات الدولية

الكويت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم الاثنين إن الكويت تواصل إجراءات إصدار سندات سيادية دولية لكن من الصعب إعطاء جدول زمني.

كان الصالح قال في نوفمبر تشرين الثاني إن الحكومة تعتزم طرح سندات قيمتها ثلاثة مليارات دينار (9.8 مليار دولار) على المستثمرين الأجانب في مطلع 2017. وقال بنك الكويت الوطني وشركة كامكو للاستثمار إن الحكومة دعتهما للمشاركة في الإصدار.