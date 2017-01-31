شل تبيع حصة في حقل غاز بتايلاند إلى كوفبيك الكويتية مقابل 900 مليون دولار

سنغافورة 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة رويال داتش شل اليوم الثلاثاء إنها ستبيع حصتها في حقل بونجكوت للغاز بتايلاند إلى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) مقابل 900 مليون دولار.

وأضافت شل في بيان أن الصفقة ستشمل حصتها البالغة 22 في المئة في حقل بونجكوت ومساحة بحرية متاخمة تتكون من الرقع 15 و16 و17 والرقعة "G12/48".