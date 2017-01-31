مقدمة 1-شل تبيع حصة في حقل غاز بتايلاند إلى كوفبيك الكويتية مقابل 900 مليون دولار

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سنغافورة/دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة رويال داتش شل اليوم الثلاثاء إنها ستبيع حصتها في حقل بونجكوت للغاز بتايلاند إلى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) مقابل 900 مليون دولار.

والخطوة هي أحدث مرحلة في سعي شل الانجليزية الهولندية لخفض ديونها بعدما اشترت منافستها الأصغر مجموعة بي.جي مقابل 70 مليار دولار ليصل إجمالي استثماراتها منذ أبريل نيسان 2015 إلى 8.7 مليار دولار.

وأضافت شل في بيان أن الصفقة ستشمل حصتها البالغة 22 في المئة في حقل بونجكوت ومساحة بحرية متاخمة تتكون من الرقع 15 و16 و17 والرقعة "G12/48".

وقالت شل "تظهر الصفقة الزخم الواضح وراء برنامج شل العالمي والذي تقوده القيمة للتخارج من استثمارات بقيمة 30 مليار دولار."

وقالت كوفبيك في بيان منفصل إن الاستحواذ سيوفر لها 68 مليون برميل نفط مكافئ من الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة وإنتاجا يبلغ معدله نحو 39 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.

وقالت كوفبيك إنها تتوقع إتمام الاستحواذ في فبراير شباط بينما قدمت شل إطارا زمنيا يقع في الربع الأول من 2017.

وتشغل شركة "بي.تي.تي اكسبلوريشن آند برودكشن بي.سي.إل" حقل بونجكوت البحري مع ملكيتها لحصة تبلغ 44.445 في المئة فيما تملك توتال حصة تبلغ 33.333 في المئة.