جدول-التضخم في الكويت يرتفع إلى 3.3% في يناير

27 فبراير شباط (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الإثنين البيانات التالية لأسعار المستهلكين في يناير كانون الثاني:

ملحوظة: ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل أكثر من 18 بالمئة من سلة الأسعار بنسبة 0.2 بالمئة عنها قبل عام. وقفزت تكاليف الإسكان التي تشكل حوالي 29 بالمئة من إنفاق المستهلكين بنسبة 6.4 بالمئة. (إعداد أحمد حجاجي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)