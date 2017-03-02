البترول الوطنية الكويتية تتوقع تسهيلا بقيمة 6.2 مليار دولار نهاية مارس

الكويت 2 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الخميس إن من المنتظر توقيع اتفاقات مع بنوك أجنبية لتقديم تسهيل قرض قيمته 6.2 مليار دولار لدعم مشروعها للوقود النظيف في نهاية مارس آذار الحالي.

وأبلغ محمد غازي المطيري الصحفيين أن مشروع الوقود النظيف الذي يتضمن تطوير أكبر مصفاتي نفط قائمتين في الكويت سيبدأ العمليات بحلول أوائل 2018.