ليبرتي وزين تستثمران في شركة ماليزية لبث الفيديو عبر الانترنت

7 مارس آذار (رويترز) - أعلنت آيفليكس الماليزية لبث الفيديو عبر الانترنت اليوم الثلاثاء أن ليبرتي جلوبال العالمية للاتصالات التي يسطير عليها رجل الأعمال الأمريكي جون مالون وزين الكويتية لاتصالات الهاتف المحمول قررتا الاستثمار في الشركة.

قالت الشركات اليوم الثلاثاء إن ليبرتي وزين قد استثمرتا إلى جانب المساهمين القائمين سكاي ومجموعة كاتشا للاستثمار المخاطر وبنك الاستثمار إفوليوشن ميديا كابيتال الذي مقره لوس أنجليس 90 مليون دولار في آيفليكس. لم تكشف الشركات عن حجم استثمار كل منها وأحجم متحدث باسم آيفليكس عن التعليق بهذا الخصوص.

وامتنع متحدث باسم ليبرتي عن التعليق بشأن حجم استثمارها. ولم يرد رد فوري على رسالة بالبريد الإلكتروني وُجهت إلى زين.

يأتي استثمار ليبرتي وزين في آيفليكس في وقت تتزايد فيه أعداد من يتابعون برامجهم المفضلة والأفلام عبر الانترنت.

تأمل آيفليكس التي تأسست قبل عامين ويبلغ عدد عملائها 4.5 مليون أن تحاكي ما حققته نتفليكس في الولايات المتحدة لكن بالأسواق الناشئة حيث يستخدم الناس هواتفهم المحمولة بالأساس لمشاهدة البرامج والأفلام حسبما قال باتريك جروف الرئيس التنفيذي لمجموعة كاتشا ومؤسسة آيفليكس لرويترز الأسبوع الماضي.