وزير النفط الكويتي: التزام أعضاء أوبك باتفاق خفض الإنتاج بلغ 140% في فبراير

الكويت 8 مارس آذار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء إن التزام دول منظمة أوبك باتفاق خفض إنتاج النفط بلغ 140 في المئة في فبراير شباط في حين بلغت نسبة التزام المنتجين من خارج أوبك ما بين 50 و60 في المئة.

وقال المرزوق للصحفيين في البرلمان إن "السعودية خفضت أكثر من حصتها.. تطوعا منها لزيادة الثقة في موضوع الخفض."

وأضاف أن هناك ارتياحا لدى دول أوبك تجاه الأسعار الحالية.

وتخفض 11 دولة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والبالغ عددهم 13 دولة إنتاجها من الخام منذ الأول من يناير كانون الثاني بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في حين تقود روسيا المنتجين المستقلين الذين وافقوا على تقليص الإنتاج بنحو نصف حجم تخفيضات أوبك.