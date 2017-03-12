نائب الرئيس: زين الكويتية في المراحل النهائية لبيع أبراجها

من أحمد حجاجي

الكويت 12 مارس آذار (رويترز) - قال بدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس إدارة زين الكويتية للاتصالات اليوم الأحد إن المجموعة بلغت المراحل النهائية من عملية بيع أبراجها لاتصالات الهاتف المحمول في الكويت.

وأوضح الخرافي في تصريحات للصحفيين على هامش الجمعية العمومية للشركة أن زين تنتظر موافقة هيئة الاتصالات.

وقال "هناك نية وبدأنا العملية ووصلنا لمراحل نهائية والشركات متقدمة (بعروض) لكن ننتظر هيئة الاتصالات تعطينا الموافقة." ولم يخض في تفاصيل.

كانت مصادر أبلغت رويترز في مارس آذار من العام الماضي أن زين تنقح قائمة المنافسين المحتملية على أبراجها في الكويت.

وفي ديسمبر كانون الأول قالت وحدة زين السعودية إنها تجري محادثات لبيع أبراجها إلى كونسورتيوم يتألف من تاسك اس.ال.ايه وأكوا القابضة. وقال مسؤول تنفيذي كبير إن قيمة الصفقة السعودية ستتجاوز 500 مليون دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة زين الكويتية أسعد البنوان أمام الجمعية العمومية إن الشركة تأثرت سلبا بالتوترات في العراق.

لكنه أضاف "نتوقع تحسنا إيجابيا بعد تحرير الموصل والرمادي."