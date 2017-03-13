مرتب: الكويت تحدد السعر المبدئي لباكورة إصداراتها من السندات الدولية
دبي 13 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة لباكورة إصدارات الكويت من السندات الدولية اليوم الاثنين أن الحكومة الكويتية حددت السعر الاسترشادي المبدئي لإصدارها المزمع.
والسعر الاسترشادي في حدود 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة أجلها خمس سنوات وفي حدود 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة أجلها عشر سنوات.
ومن المتوقع أن يجرى إطلاق وتسعير السندات الممتازة غير المضمونة في وقت لاحق اليوم الاثنين.
وتشارك في ترتيب الإصدار بنوك سيتي ودويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد وشركة الوطني للاستثمار الكويتية. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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