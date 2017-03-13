مرتب: أوامر الاكتتاب في باكورة إصدرات الكويت من السندات الدولية تتجاوز 15 مليار دولار

دبي 13 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لباكورة إصدارات الكويت من السندات الدولية أن الإصدار المؤلف من شريحتين جذب أوامر اكتتاب بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار.

وينقسم إصدار الدين، الذي من المتوقع أن يتم تسعيره اليوم الاثنين إلى شريحتين لأجل خمس وعشر سنوات. وبلغ السعر الاسترشادي المبدئي الذي جرى تحديده في وقت سابق في حدود 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة البالغ أجلها خمس سنوات وفي حدود 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة البالغ أجلها عشر سنوات.

ولمحت الكويت إلى أنها قد تصدر سندات بقيمة تصل إلى نحو عشرة مليارات دولار لكنها لم تعلن عن قرار حاسم بشأن حجم الإصدار.