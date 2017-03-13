مقدمة 1-وزير النفط: الكويت تؤيد تمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد يونيو

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الكويت 13 مارس آذار (رويتر) - نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قوله إن بلاده تؤيد تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي بدأ في أول يناير كانون الثاني الماضي إلى ما بعد شهر يونيو حزيران المقبل.

وتخفض 11 دولة من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والبالغ عددها 13 دولة إنتاجها من الخام منذ الأول من يناير كانون الثاني بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في حين تقود روسيا المنتجين المستقلين الذين وافقوا على تقليص الإنتاج بنحو نصف حجم تخفيضات أوبك.

وقال المرزوق في مقابلة مع كونا "دولة الكويت مع تمديد الاتفاق بعد يونيو (حزيران) وتدعم هذا التوجه إذ سيعجل ذلك من عملية إعادة التوازن للسوق النفطية العالمية."

وأضاف أن تمديد الاتفاق "سيسهم في إعادة الأسعار إلى مستويات مقبولة للدول المنتجة والصناعة النفطية بشكل عام."

لكن الوزير أضاف قائلا "من السابق لأوانه الحديث عما سيحدث وسنتشاور مع الوزراء من الدول المعنية وسنناقش موضوع التمديد كأحد الخيارات المستقبلية."

وقال المرزوق إن عملية إعادة التوازن للسوق العالمية "تتطلب المزيد من الوقت والجهد."

ولفت إلى ظهور "بيانات إيجابية جدا حتى الآن".