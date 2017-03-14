جدول-تسارع نمو الإقراض المصرفي في الكويت في يناير

الكويت 14 مارس آذار (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي عن شهر يناير كانون الثاني: المعروض النقدي (%) يناير 2017 ديسمبر 2016 يناير 2016 التغير السنوي (ن1) 2.9 2.1 -0.3 التغير السنوي (ن2) 2.9 3.1 2.5 التغير السنوي (ن2-ن1) 2.9 3.5 3.6 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 2.7 2.5 7.4 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 8.813 8.890 7.904 التغير السنوي (%) 11.5 14.0 -7.8 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)