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جدول-تسارع نمو الإقراض المصرفي في الكويت في يناير

Tue Mar 14, 2017 10:33am GMT
 
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    الكويت 14 مارس آذار (رويترز) - نشر بنك الكويت المركزي اليوم
الثلاثاء البيانات التالية للمعروض النقدي والإقراض المصرفي عن شهر
يناير كانون الثاني:
     
 المعروض النقدي (%)        يناير 2017    ديسمبر 2016    يناير
2016
 التغير السنوي (ن1)           2.9              2.1          -0.3
 التغير السنوي (ن2)           2.9           3.1           2.5
 التغير السنوي (ن2-ن1)       2.9           3.5           3.6
 مطالبات البنوك على
 القطاع الخاص               2.7           2.5          7.4      
    
    
الأصول الأجنبية للبنك المركزي
 بالمليار دينار          8.813      8.890        7.904
التغير السنوي (%)            11.5          14.0             -7.8
                
    ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية.

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 