سندات كويتية بقيمة 8 مليارات دولار متداولة قرب سندات أبوظبي

من ديفيد باربوشيا

دبي 14 مارس آذار (رويترز) - يجري تداول سندات دولية قيمتها ثمانية مليارات دولار هي الأولي التي تصدرها الكويت بسعر يقترب من سندات أبوظبي في السوق الثانوية اليوم الثلاثاء مما يشير إلى أن السندات السيادية الخليجية أصبحت تتنافس على جذب اهتمام المستثمرين.

باعت الحكومة الكويتية أمس الاثنين سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 3.5 مليار دولار وسندات لاجل عشر سنوات بقيمة 4.5 مليار دولار. وقال مصرفيون إن طلبات الاكتتاب في السندات بلغت 29 مليار دولار.

وبحلول اليوم انخفض العائد على سندات الخمس سنوات إلى 2.85 بالمئة من 2.88 بالمئة عند الإصدار بينما هبط العائد على سندات العشر سنوات إلى 3.56 بالمئة من 3.62 بالمئة.

يضع هذا الكويت في نطاق عائدات السوق الثانوية على سندات مماثلة أصدرتها حكومة قطر وأعلى قليلا من سندات لأبوظبي التي كانت تعتبر إصداراتها في الماضي هي الأكثر أمانا في المنطقة.

وبلغ العائد على سندات أبوظبي لأجل خمس سنوات استحقاق 2021 نحو 2.57 بالمئة اليوم بينما بلغ العائد على سندات لأجل عشر سنوات تستحق في 2026 نحو 3.39 بالمئة. ولأغراض المقارنة يضيف المتعاملون ما بين عشر نقاط و15 نقطة أساس إلى تلك العائدات ليأخذوا في الحسبان أجل الاستحقاق الأقرب لسندات أبوظبي.

كانت الحكومة الكويتية، التي يعد وضعها المالي من بين الأقوى في المنطقة، أشارت إلى أنها ستقترض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار في السوق العالمية. لكن تعافيا جزئيا لأسعار النفط على مدى الأشهر القليلة الماضية ساهم في خفض احتياجاتها التمويلية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون الكويت هي الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تحقق فائضا ماليا هذا العام.

ورغم ذلك فإن قرار الكويت إجراء هذا الإصدار الضخم من السندات الآن يبدو منطقيا في سياق الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع ونظرا لتوقعات رفع الفائدة مرات أخرى هذا العام حسبما قاله بعض مديري الصناديق.

ونظرا لضيق نطاق التسعير في إصدار السندات الكويتية وأن الكويت قد لا تحتاج إلى إصدار جديد لفترة طويلة فإن بعض مديري الصناديق يرون أن السندات الكويتية ربما تصبح ضعيفة السيولة نسبيا.