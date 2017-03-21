البنك الأهلي الكويتي يفوض بنوكا لإصدار سندات دولارية
دبي 21 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبين اليوم الثلاثاء أن البنك الأهلي الكويتي فوض بنوك سيتي وإتش.إس.بي.سي وأبوظبي الوطني لترتيب اجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا اعتبارا من يوم الخميس.
وذكرت الوثيقة أن الاجتماعات سيعقبها طرح سندات دولارية غير مضمونة وفق برنامج إصدار السندات العالمية المتوسطة الأجل على أن يخضع الإصدار لظروف السوق. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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