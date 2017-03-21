البنك الأهلي الكويتي يفوض بنوكا لإصدار سندات دولارية

دبي 21 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبين اليوم الثلاثاء أن البنك الأهلي الكويتي فوض بنوك سيتي وإتش.إس.بي.سي وأبوظبي الوطني لترتيب اجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا اعتبارا من يوم الخميس.