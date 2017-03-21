مقدمة 1-مصادر: مؤسسة البترول الكويتية تسعى لشراء شحنة غاز مسال تسليم مايو

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ميلانو 21 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر تجارية إن مؤسسة البترول الكويتية طرحت مناقصة لشراء شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في مايو أيار.

وذكر أحد المصادر أن المؤسسة تطلب أن يكون التسليم خلال يومي السابع والثامن من مايو أيار.