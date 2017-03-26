وزير نفط الكويت: نسبة الالتزام حتى الآن 106% لدول أوبك و94% بشكل عام

من أحمد حجاجي

الكويت 26 مارس آذار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأحد إن نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج بين أوبك والمنتجين المستقلين بلغت حتى الآن 106 بالمئة لدول أوبك و94 بالمئة بشكل عام.

وأضاف في تصريحات للصحفيين قبيل بدء اجتماع لجنة مراقبة سوق النفط في العاصمة الكويتية إن الدول المجتمعة لا تستهدف سعرا معينا للنفط "وإنما نستهدف إعادة التوازن للأسواق."

وقال المرزوق إنه كلما ارتفعت أسعار النفط سيزيد الاستثمار في النفط الصخري وإذا ظلت أسعار النفط في مستوى معتدل فسيكون هناك توازن بين العرض والطلب حتى للنفط الصخري.

ووصف مستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج حتى الآن بأنه "ممتاز" لكن أضاف قائلا "سنطلب من الدول الأخرى الالتزام أكثر حتى نعطي الاتفاق أهمية أكبر."