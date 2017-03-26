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اللجنة المشتركة لأوبك والمستقلين توصي بتمديد خفض إنتاج 6 أشهر

Sun Mar 26, 2017 10:34am GMT
 
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الكويت 26 مارس آذار (رويترز) - أظهرت مسودة بيان صحفي لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة اليوم الأحد أن اللجنة توصي بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ستة أشهر.

تجتمع أوبك ومنتجو النفط المنافسون في الكويت اليوم لمراجعة التقدم الذي حققوه في اتفاق خفض الإمدادات.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول و11 منتجا كبيرا آخر للنفط من بينهم روسيا قد اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على خفض إنتاجهم الإجمالي نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من السنة.

وقالت المسودة التي اطلعت عليها رويترز إن اللجنة "أبدت رضاها عن التقدم المحقق صوب الالتزام الكامل بتعديلات الإنتاج الطوعية وحثت كل الدول المشاركة على المضي قدما نحو الالتزام الكامل". (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 