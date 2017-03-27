برتامينا الإندونيسية ومؤسسة البترول الكويتية تنهيان عقدا للديزل

سنغافورة/جاكرتا 27 مارس آذار (رويترز) - قال مسؤول كبير في برتامينا الإندونيسية لرويترز اليوم الاثنين إن الشركة ومؤسسة البترول الكويتية أنهيتا في ديسمبر كانون الأول 2016عقدا محدد المدة للديزل امتد لفترة طويلة.

وقال دانيال بوربا النائب الأول لرئيس وحدة سلسلة الإمداد المتكاملة في برتامينا إن العقد "انتهي (في) ديسمبر 2016." ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

ولم يتسن الاتصال على الفور بمؤسسة البترول الكويتية للحصول على تعليق.