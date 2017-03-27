مقدمة 1-مؤسسة البترول الكويتية وبرتامينا الإندونيسية تنهيان عقدا لتوريد الديزل

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من جيسيكا جاجاناثان

سنغافورة/جاكرتا 27 مارس آذار (رويترز) - أنهت شركة برتامينا الاندونيسية ومؤسسة البترول الكويتية عقدا محدد المدة للديزل امتد لفترة طويلة في ظل هبوط حاد في واردات اندونيسيا وتحرك مؤسسة البترول الكويتية نحو زيادة إنتاج درجة أعلى من الديزل.

وقال تجار ومصدر مطلع إن الشركتين ارتبطتا باتفاق بين حكومتي البلدين تقوم بموجبه مؤسسة البترول الكويتية بإمداد برتامينا بنحو مليون طن من زيت الغاز سنويا بناء على احتياجات الشركة المملوكة للدولة.

وقال دانيال بوربا النائب الأول لرئيس وحدة سلسلة الإمداد المتكاملة في برتامينا لرويترز إن العقد "انتهي (في) ديسمبر 2016." دون ذكر المزيد من التفاصيل. ولم يتسن الاتصال على الفور بمؤسسة البترول الكويتية للحصول على تعليق.

ويقول تجار إن الخطوة ترجع لأسباب من بينها تغير في إنتاج مؤسسة البترول الكويتية إلى زيادة كميات الديزل الأعلى جودة الذي يحتوي على 500 جزء في المليون من الكبريت.

وقال المصدر إن توقيع عقد مع برتامينا لمنتج أعلى تكلفة سيكون غير مجد اقتصاديا لمؤسسة البترول الكويتية. وتطلب الشركة الاندونيسية درجة أقل جودة من الديزل الذي يحتوي بحد أقصى على 3000 جزء في المليون أو ما يعادل 0.3 في المئة من الكبريت.

وقال المصدر "(تقديم) ديزل مؤسسة البترول الكويتية لهم عادة ما يكون بأسعار زهيدة وهو ما لم يكن ذا جدوى اقتصادية."