مصادر: عقبات تعترض اندماج هاباج-لويد والملاحة العربية المتحدة

من جوناثان سول وارنو شفيتز

لندن/فرانكفورت 28 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر إن عملية اندماج شركة هاباج-لويد الألمانية وشركة الملاحة العربية المتحدة واجهت عقبات مع طلب شركة الشحن الألمانية وبعض البنوك ضمانات بأن تظل قطر أكبر مساهمي الملاحة العربية ملتزمة بتعهداتها تجاه الاتفاق في الأمد الطويل.

وقال رولف هابن يانسن الرئيس التنفيذي لشركة هاباج-لويد في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع إنه هون من صعوبة الصفقة التي تتراوح قيمتها بين سبعة مليارات وثمانية مليارات يورو (7.6-8.7 مليار دولار) والتي ستتمخض عن إحدى كبرى شركات الشحن في العالم.

وقال مصدران ماليان طلبا عدم نشر اسميهما نظرا لحساسية الصفقة إن أحد بواعث القلق الأساسية لدى هاباج لويد وبعض البنوك الخليجية تتمثل في أن قطر ربما تخفض حصتها بالمجموعة الناجمة عن الاندماج في المستقبل.

وذكر أحد المصادر أن ما يثير القلق هو أن تتمكن شركات منافسة للشحن بالحاويات من شراء حصة في المجموعة المدمجة إذا باعت قطر أسهما.

وقالت المصادر إن هاباج-لويد وبنوكا تطلب تعهدا بألا يبيع جهاز قطر للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، أسهما في المجموعة الناجمة عن الاندماج.

وامتنع مسؤولون قطريون عن التعليق. وأحجمت شركتا الملاحة العربية المتحدة وهاباج-لويد عن التعقيب.

وقال أحد المصادر "المطلوب هو ضمانات بألا يكون هناك تغيير في ملكية الأسهم من جانب جهاز قطر للاستثمار."