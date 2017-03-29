الرئيس التنفيذي: بنك برقان يحصل على ترخيص من المركزي الكويتي لفتح مكتب تمثيلي في دبي
الكويت 29 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك برقان الكويتي اليوم الأربعاء إن البنك حصل على ترخيص من بنك الكويت المركزي لفتح مكتب تمثيلي في دبي.
وقال إدواردو أجورين في مؤتمر صحفي عقب الجمعية العمومية إن الهدف من المكتب التمثيلي الجديد هو خدمة العملاء الكويتيين في الإمارات وكذلك خدمة عملاء البنك الآخرين في الإمارات.
ويمتلك بنك برقان حصص أكثرية في مصارف تابعة في المنطقة في تركيا والجزائر وتونس والعراق. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)
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