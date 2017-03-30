مسؤول: الكويت تستورد زيت الوقود لعام بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي

الكويت 30 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الخميس إن الكويت ستحتاج إلى استيراد زيت الوقود لأغراض توليد الكهرباء لمدة عام بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي ولحين تدشين مصفاة الزور.

وقال محمد غازي المطيري للصحفيين إن الطاقة القصوى لتكرير النفط بالكويت بعد إغلاق مصفاة الشعيبة ستبلغ 746 ألف برميل يوميا ترتفع إلى 800 ألف بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي منتصف 2018 ثم إلى 1.415 مليون بعد تشغيل مصفاة الزور في 2019.