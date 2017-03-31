الكويت تتجه لاستيراد زيت الوقود مع إغلاق مصفاة الشعيبة

من رسلان خصاونة وأحمد حجاجي

دبي/الكويت 31 مارس آذار (رويترز) - تتجه إمدادات زيت الوقود في الخليج نحو التقلص بعد إغلاق مصفاة الشعيبة الكويتية في الأول من أبريل نيسان مما سيجبر مرافق البلاد على استيراد الوقود اعتبارا من العام المقبل وحتى تبدأ مصفاة الزور العمل في 2019.

وقال محمد غازي المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية للصحفيين في الكويت إن بلاده ستحتاج إلى استيراد زيت الوقود لتلبية احتياجات توليد الكهرباء لنحو عام.

وقال المطيري إن الكويت تحتاج إلى 120 ألف برميل يوميا، أو ما يعادل نحو 18 ألف طن يوميا، من زيت الوقود في الصيف و70 ألف برميل يوميا، أو ما يوازي عشرة آلاف طن يوميا، في الشتاء لتوليد الكهرباء.

وبحسب تقديرات تجار فإن إغلاق مصفاة الشعيبة التي تبلغ طاقتها التكريرية 200 ألف برميل من النفط يوميا، وهي الأصغر بين ثلاث مصاف في البلاد، سيؤدي إلى هبوط الإمدادات الكويتية من الوقود الصناعي بنحو 250 ألف طن شهريا.

وقال تاجر في زيت الوقود شريطة عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام "الإغلاق لن يكون له تأثير كبير على الإمدادات الخليجية (من زيت الوقود) لكنه سيقلص إجمالي التدفقات في المنطقة."

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية عن وزير النفط الكويتي عصام المرزوق قوله إن بلاده ستحتاج أيضا لاستيراد البنزين كي تعوض جزءا من انخفاض الإنتاج المرتبط بمصفاة الشعيبة حتى يتم تشغيل مصفاة الزور.

ويمثل انخفض إنتاج الكويت من زيت الوقود انعكاسا لاتجاه أوسع في الخليج حيث يركز أعضاء منظمة أوبك على تصدير المنتجات المكررة الأعلى قيمة بينما يستهلكون المزيد من زيت الوقود لتوليد الكهرباء.