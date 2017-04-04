وزير المالية: الكويت تسعى لزيادة سقف الدين العام وسندات أطول أجلا

الكويت 4 أبريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح للصحفيين اليوم الثلاثاء إن الكويت تستهدف إجراء تعديل تشريعي يسمح بزيادة سقف الدين العام إلى 20 مليار دينار من 10 مليارات حاليا وكذلك زيادة مدة السندات التي يمكنها إصدارها إلى 30 سنة من عشر سنوات.