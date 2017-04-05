مصر تجدد عقدين مع الكويت للحصول على نفط ومنتجات بترولية لمدة 3 سنوات

القاهرة 5 أبريل نيسان (رويترز) - قالت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء إن الهيئة العامة للبترول جددت عقدين لتوريد المنتجات البترولية والنفط الخام مع مؤسسة البترول الكويتية لمدة 3 سنوات وحتى نهاية 2019.

وأضافت وزارة البترول في بيان صحفي أن الكميات تصل إلى 1.5 مليون طن منتجات بترولية سنويا ومليوني برميل نفط خام شهريا مع زيادة فترة السماح لسداد قيمة المنتجات البترولية إلى 180 يوما بدلا من 90 يوما.

وتبلغ فترة السماح في سداد قيمة شحنات النفط الخام 270 يوما.

ونقل البيان عن وزير البترول طارق الملا قوله إنه جرى التوقيع في بداية العام الحالي على "تجديد عقد نقل وتخزين الخام الكويتي مع شركة سوميد لتسويق الخام الكويتي إلى الأسواق الخارجية عبر مصر."

وسوميد التي تملك وتشغل ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط مملوكة بنسبة 50 في المائة للهيئة المصرية العامة للبترول وتملك مجموعة من أربعة دول خليجية عربية أخرى -هي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر- النصف الآخر.