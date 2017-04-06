إعادة-صحف: بريطانيا تحتجز متهما بقضية فساد كبرى في الكويت وتستعد لترحيله

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الكويت 6 أبريل نيسان (رويترز) - قالت صحف كويتية اليوم الخميس إن بريطانيا ألقت القبض على فهد الرجعان المدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتهم في واحدة من أشهر قضايا الفساد في الكويت وتستعد لتسليمه إلى بلاده.

ونقلت صحيفة القبس عن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي قوله "تمت الموافقة على مطالبتنا بتفعيل إجراءات تسليم الرجعان وصدر أمر قضائي بضبطه وبناء عليه تم اعتقاله وسنكمل متابعتنا لإجراءات تسليمه إلى الكويت."

والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها ومن هذه التهم شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال.

وخلال العام الماضي أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بسجن فهد الرجعان لمدة 10 سنوات غيابيا لوجوده خارج الكويت حيث تم تعميم الحكم على الشرطة الدولية (الانتربول).

وطبقا للقبس فإن القضاء السويسري أصدر في ديسمبر كانون الأول 2014 قرارا بالكشف عن 15 حسابا مصرفيا للرجعان مع حجز قرابة 100 مليون دولار من أصل 390 مليون دولار يشتبه أن التجاوزات شملتها.

ووقعت الكويت بدافع من قضية الرجعان اتفاقية مع بريطانيا لتسليم وتبادل المجرمين لكن صحيفة الجريدة نقلت عن المستشار العسعوسي قوله إن هذه الاتفاقية لم تدخل بعد حيز التنفيذ نظرا لعدم تصديق البرلمان البريطاني عليها حتى الآن.

وأضاف العسعوسي إن تسليم الرجعان "كان بناء على اتفاقية خاصة وقعتها الكويت مع بريطانيا لتسليمه فقط وأن أمر القبض صدر أخيرا ولم يتم الكشف عنه حتى لا يغادر المطلوب بريطانيا وتكللت الجهود بضبطه."