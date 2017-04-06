مقدمة 1-بريطانيا تحتجز متهما في قضية فساد في الكويت وتستعد لترحيله

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لندن/الكويت 6 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شرطة لندن اليوم الخميس إنها ألقت القبض على فهد الرجعان المدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية بناء على طلب كويتي لاتهامه في واحدة من أشهر قضايا الفساد في بلاده.

وفي العام الماضي أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكما بسجن الرجعان 10 سنوات غيابيا لوجوده خارج الكويت حيث تم تعميم الحكم على الشرطة الدولية (الانتربول).

وقالت شرطة لندن في بيان "مثل المواطن الكويتي فهد الرجعان (68 عاما) أمام محكمة وستمنستر يوم الأربعاء الخامس من أبريل (نيسان) بعد إلقاء القبض عليه بالنيابة عن السلطات في الكويت حيث تطلبه لارتباطه بمزاعم احتيال وسرقة."

ونقلت صحيفة القبس عن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي قوله "تمت الموافقة على مطالبتنا بتفعيل إجراءات تسليم الرجعان وصدر أمر قضائي بضبطه وبناء عليه تم اعتقاله وسنكمل متابعتنا لإجراءات تسليمه إلى الكويت."

والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها ومن هذه التهم شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال.

وطبقا للقبس فإن قاضيا سويسريا أصدر في ديسمبر كانون الأول 2014 قرارا بالكشف عن 15 حسابا مصرفيا للرجعان مع حجز حوالي 100 مليون دولار من أصل 390 مليون دولار يشتبه بأنها جرى اختلاسها.

ووقعت الكويت بدافع من قضية الرجعان اتفاقية مع بريطانيا لتسليم وتبادل المطلوبين لكن صحيفة الجريدة نقلت عن المستشار العسعوسي قوله إن هذه الاتفاقية لم تدخل بعد حيز التنفيذ نظرا لعدم تصديق البرلمان البريطاني عليها حتى الآن.