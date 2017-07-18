إيكويت: عودة الإنتاج في مصنع الإيثيلين 2 بالكويت

الكويت 18 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت مجموعة إيكويت المتخصصة في إنتاج البتروكيماويات اليوم الثلاثاء عودة العمليات الإنتاجية بنجاح في مصنع الإيثيلين 2 بالكويت بعد توقف مؤقت نتيجة خلل فني خلال الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة محمد حسين في بيان تلقت رويترز نسخة منه "تم استئناف العمليات الإنتاجية في مصنع الإيثيلين 2 بشكل اعتيادي بعد الانتهاء من أعمال التصليح التي تم إنجازها في وقت قياسي".