إعادة-مصفاة فيتنامية تبدأ استيراد أول شحنة نفط كويتية

(لتوضيح أن المصدر الثاني للمعلومات هو تطبيق للهواتف الذكية في الفقرة الثانية)

من رسلان خصاونة

سنغافورة 18 يوليو تموز (رويترز) - قامت نجهي سون الفيتنامية للتكرير والبتروكيماويات، مالكة ثاني مصفاة نفط في البلاد، باستئجار ناقلة عملاقة لنقل النفط الخام من الكويت في مؤشر على أن المشروع الذي تعرض للتأخير عن الجدول الزمني قد يبدأ قريبا في بدء التشغيل.

واستأجرت الشركة الناقلة العملاقة ميلينيوم لتحميل ما يصل إلى 270 ألف طن من النفط الخام من ميناء الأحمدي بالكويت في أول أغسطس آب ونقله إلى فيتنام بحسب جداول تأجير الناقلات التي تعدها شركات وساطة في الشحن البحري وتطبيق الهواتف الذكية في.إل.سي.سي للناقلات المستأجرة من قبل تانكرز انترناشونال.

ولم ترد الشركة الفيتنامية ولا مؤسسة البترول الكويتية على طلبات للتعليق حتى الآن.

كان من المقرر في البداية أن تبدأ المصفاة البالغة تكلفتها تسعة مليارات دولار التشغيل التجاري في الربع الثالث من العام الحالي لكن مشكلات في اختبار ميكانيكي ببعض مكونات المصفاة أخر اختبارات تشغيل المصفاة بحسب موقع الكتروني حكومي.

وقالت الشركة لرويترز في مايو أيار إنها تتوقع بدء التشغيل التجاري بنهاية ديسمبر كانون الأول وإنها ستستقبل أول شحنة لها في أغسطس آب.

وستقوم المصفاة التي تبلغ طاقتها التشغيلية 200 ألف برميل يوميا بمعالجة الخام الكويتي لإنتاج غاز البترول المسال والبنزين والديزل والكيروسين ووقود الطائرات وذلك للاستهلاك المحلي في الأساس.

وتملك كل من شركة بترول الكويت العالمية وشركة إديميتسو كوسان اليابانية 35.1 بالمئة من الشركة المشغلة للمصفاة بينما تحوز بترو فيتنام 25.1 بالمئة وتملك ميتسوي للكيماويات 4.7 بالمئة.