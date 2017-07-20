الامتياز الكويتية: شركة تابعة توقع عقدا قيمته 49.68 مليون دينار
الكويت 20 يوليو تموز (رويترز) - قالت مجموعة الامتياز الكويتية اليوم الخميس إن شركة تابعة لها وقعت عقدا حكوميا قيمته 49.68 مليون دينار (164.2 مليون دولار).
وقالت المجموعة في بيان لبورصة الكويت إن العقد يتعلق بإنشاء وإنجاز وصيانة وتأثيث مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية التابع لوزارة الأشغال العامة بالكويت.
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