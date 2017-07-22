وزير النفط الكويتي يلمح إلى إمكانية خفض جديد في الإنتاج

سان بطرسبرج (روسيا) 22 يوليو تموز (رويترز) - وصف وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم السبت التزام الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك بخفض الإنتاج بأنه جيد ولمح إلى إمكانية حدوث خفض أكبر للإنتاج.

ويجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون ليسوا أعضاء بالمنظمة في مدينة سان بطرسبرج الروسية يوم الاثنين لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه في وقت سابق هذا العام.

وقال المرزوق أيضا للصحفيين إن لجنة فنية من دول أوبك والدول غير الأعضاء تشعر بالرضا إزاء التقارير الواردة من ليبيا ونيجيريا وإن المناقشات ستستمر يوم الاثنين.