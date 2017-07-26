جدول-التضخم في الكويت 1.4% في يونيو وتغيير سنة الأساس

26 يوليو تموز (رويترز) - أصدرت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم الأربعاء البيانات التالية لأسعار المستهلكين لشهر يونيو حزيران. التضخم (%) يونيو 2017 التغير الشهري 0.1 التغير السنوي 1.4 ملحوظة: غيرت إدارة الإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 2013 من 2007 قائلة إن التغييرات المصاحبة في الأوزان بسلة الأسعار لها أثر رفع معدلات التضخم قليلا للسنوات الأخيرة. ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تشكل نحو 17 بالمئة من سلة الأسعار، بنسبة 0.8 بالمئة عن مستوياتها قبل عام في يونيو حزيران. انخفضت تكاليف الإسكان، التي تشكل أكثر من 33 بالمئة من نفقات المستهلكين، بنسبة 2.3 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)