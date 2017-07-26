مؤسسة البترول الكويتية تدرس إنشاء شركة لتجارة المشتقات النفطية

الكويت 26 يوليو تموز (رويترز) - قالت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأربعاء إنها تدرس إنشاء شركة تجارية تابعة لها تختص بالمتاجرة بالمشتقات النفطية.

وقال العضو المنتدب للتسويق العالمي بالإنابة في مؤسسة البترول الكويتية عماد عبدالكريم في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن المؤسسة "تعكف حاليا على دراسة إنشاء شركة تجارية تابعة لها تختص بالمتاجرة بالمشتقات النفطية أسوة بشركات النفط الوطنية الأخرى والتي سبقتها في هذا المجال".

وأضاف أن الشركة الجديدة، في حال الموافقة على إنشائها، لن تمارس أي نوع من أنواع المضاربات في بورصات النفط العالمية "بل ستركز على تعظيم القيمة المضافة لإنتاج المؤسسة من المواد الهيدروكربونية وإضافة المزيد من المرونة على العمليات بما يخدم المؤسسة وعملاءها".

وأكد أن التزام دولة الكويت باتفاق أوبك أدى إلى خفض إنتاج النفط وبالتالي تخفيض صادرات الخام الكويتية مضيفا أن "السوق الأمريكي كان من أكثر الأسواق تأثرا بهذا الخفض الأمر الذي دفع قطاع التسويق للاتفاق مع عملاء المؤسسة في السوق الأمريكي على تقليل الكمية التعاقدية للسنة الحالية".